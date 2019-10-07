Около 40 человек ищут пропавшего в Туве подростка

Около 40 человек ищут пропавшего подростка в Тоджинском районе Тувы. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

17-летний молодой человек пропал еще в четверг, 3 октября. Сообщение о случившемся поступило в дежурную часть отдела полиции. Известно, что подросток сошел с паромной переправы через реку Бий-Хем неподалеку от села Тоора-Хем и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

В поисках задействованы полицейские, сотрудники других правоохранительных органов и местные жители.

Тоджинский район находится на востоке Тувы, значительную его часть занимает тайга.