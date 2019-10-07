В США предложили способы «сдерживания» РФ в Черном море

Американский центр RAND Corporation обнародовал стратегию «сдерживания» России в Черноморском регионе. Доклад, в котором содержится план США против РФ, опубликован 7 октября на официальном сайте центра.

Так, авторы доклада выражают обеспокоенность тем, что РФ в последнее время усовершенствовала свой Черноморский флот и нарастила силы в Южном военном округе.

Эксперты центра уверены, что для противодействия «растущему российскому влиянию» в Черноморском регионе следует задействовать территорию Румынии и Болгарии. Там предлагается развернуть системы противовоздушной обороны, а также береговые ракетные комплексы. Авторы доклада предлагают в качестве еще одной меры расширить учения НАТО, а также помогать Украине и Грузии наращивать оборонный потенциал.

При этом Россия неоднократно заявляла, что если НАТО будет расширено на восток, это будет противоречить ранее полученным гарантии от лидеров западных стран. Москва предупреждала, что намерена реагировать соразмерно на агрессивные шаги со стороны НАТО и предложила подумать о последствиях политики, при которой Украина и Грузия окажутся в составе альянса.