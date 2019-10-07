Додон поздравил Путина с очередным днем рождения

Молдавский президент Игорь Додон поздравил с днем рождения российского лидера Владимира Путина.

«Сердечно поздравляю президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с днём рождения, искренне желаю ему крепкого здоровья, долгих плодотворных лет и новых достижений во имя России», - написал Додон в социальной сети Facebook.

Также в поздравлении молдавский лидер выразил уверенность в том, что Путин и в дальнейшем будет направлять свои силы, опыт и энергию на достижение таких высоких целей как усиление роли России на международной арене, повышение уровня жизни россиян, на развитие и модернизацию страны.

При этом Додон добавил, что верит в дальнейшее укрепление двух сторонних отношений между Россией и Молдавией.

Ранее официальный представитель президента России Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина отметить 67-й день рожденья, 7 октября, на природе в кругу родных и близких.