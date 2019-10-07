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9:31   7 Октября 2019
Россия

Москвичи проголосуют за лучший отреставрированный объект

Москвичи проголосуют за лучший отреставрированный объект

Жители столицы могут проголосовать за лучший отреставрированный памятник архитектуры в рамках проекта «Активный гражданин». Об этом говорится на сайте мэра столицы.

Голосование пройдет в четырех группах. В каждой из них москвичи выберут памятник архитектуры, реставрация которого, по их мнению, сделана лучше всего.

Первый блок представляют павильоны «Земледелие» и «Космос» на ВДНХ, фонтаны «Золотой колос» и «Дружба народов», а также комплекс Хамовнических казарм. Второй блок включает в себя Ново-Екатерининскую больницу, Киевский вокзал, дом-коммуну архитектора Николаева, станцию метро «Киевская» и здание газеты «Известия». 

В третьем блоке представлены усадьба Старо-Никольское, особняк Ольги Коробковой, дом купца Николая Баулина, особняк Анны Кекушевой и усадьба Алексея Разумовского. Четвертый блок — скоропечатня Левенсона, церковь Спаса Нерукотворного, Малый собор Донского монастыря, фамильное захоронение Морозовых на Рогожском кладбище и фреска на станции метро «Киевская».

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #памятник #общество #архитектура

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