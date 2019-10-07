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9:21   7 Октября 2019
Россия

Количество пострадавших в аварии с автобусом в Самаре возросло до 15

Количество пострадавших в аварии с автобусом в Самаре возросло до 15

Число пострадавших в аварии с автобусом в Самаре и обратившихся после нее за помощью в лечебное учреждение возросло до 15. Еще шесть человек госпитализрованы. Об этом 7 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона. 

В воскресенье, 6 октября, в Самаре случилась авария. Автобус, в котором находились 30 человек, врезался в столб. Водитель попытался избежать столкновения с с легковым автомобилем, но не справился с управлением. 

По словам источника ТАСС, еще один человек обратился за медицинской помощью. 

«Шесть человек госпитализированы», — добавила она. 

Согласно последней информации в аварии пострадали 14 человек, еще пятеро госпитализированы. Отмечается, что один человек находится в тяжелом состоянии. Что касается остальных, ущерб их здоровью врачи оценили как средний. 

Сотрудники прокуратуры и полиции уже проводят проверку по факту случившегося. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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