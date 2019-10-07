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9:06   7 Октября 2019
Весь мир

Индия планирует приобрести у России истребители МиГ-29

Индия планирует приобрести у России истребители МиГ-29

Власти Индии планируют в ближайшее время модернизировать парк истребителей Су-30МКИ. Об этом сообщил главком ВС страны Ракеш Кумар Сингх Бхадауриа, пишет газета The Times of India.

По словам главкома, «Сухие» будут модернизированы для дальнейшего повышения их оперативных возможностей. Проект обновления будет предусматривать установку на них новейшей авионики, более мощной радиолокационной системы, современных систем радиоэлектронной борьбы. Также 42 самолета будут переоснащены для вооружения авиационной версией сверхзвуковой крылатой ракеты «Брамос».

Издание сообщает, что Москва и Нью-Дели завершают переговоры о покупке 12 истребителей Су-30МКИ для замены потерянных в авиационных происшествиях. Кроме того, индийская сторона планирует приобрести дополнительную партию из 21 истребителя МиГ-29 стоимостью около 32,4 миллиона долларов каждый.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #авиация #индия #су-30

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