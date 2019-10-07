Дождь с мокрым снегом ожидаются в Москве

Жителей и гостей Москвы в понедельник, 7 октября, ожидает небольшой дождь с мокрым снегом. Температура воздуха составит пять градусов тепла.

По словам синоптиков, в понедельник будет облачно. Если в столице столбик термометра будет держаться на отметке 3-5 градусов, то в области воздух прогреется до 1-6 градусов тепла. Сейчас среднесуточная температура ниже климатической нормы на четыре градуса.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметров ртутного столба.