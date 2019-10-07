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8:44   7 Октября 2019
Россия

Дождь с мокрым снегом ожидаются в Москве

Дождь с мокрым снегом ожидаются в Москве

Жителей и гостей Москвы в понедельник, 7 октября, ожидает небольшой дождь с мокрым снегом. Температура воздуха составит пять градусов тепла. 

По словам синоптиков, в понедельник будет облачно. Если в столице столбик термометра будет держаться на отметке 3-5 градусов, то в области воздух прогреется до 1-6 градусов тепла. Сейчас среднесуточная температура ниже климатической нормы на четыре градуса. 

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметров ртутного столба.

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #общество #погода

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