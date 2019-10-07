Более 1,5 миллиона москвичей сделали прививки от гриппа

Порядка 1,5 миллиона жителей Москвы привились от гриппа за первый месяц кампании по вакцинации, которая началась 4 сентября. Об этом говорится на сайте мэрии столицы.

Сделать прививку можно в 500 местах. В частности, 130 тысяч москвичей прошли процедуру в мобильных пунктах.

Всего открыто 65 мобильных пунктов вакцинации. Привиться можно у 29 станций метро, также три пункта открыты около станций Московского центрального кольца, неподалеку от железнодорожной платформы и в двух флагманских центрах госуслуг «Мои документы». Кроме того, прививку можно сделать в 28 павильонах «Здоровая Москва».

Мобильные пункты вакцинации работают до 1 ноября, а в поликлиниках привиться можно будет до 30 ноября.