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8:22   7 Октября 2019
Россия

Более 1,5 миллиона москвичей сделали прививки от гриппа

Более 1,5 миллиона москвичей сделали прививки от гриппа

Порядка 1,5 миллиона жителей Москвы привились от гриппа за первый месяц кампании по вакцинации, которая началась 4 сентября. Об этом говорится на сайте мэрии столицы.

Сделать прививку можно в 500 местах. В частности, 130 тысяч москвичей прошли процедуру в мобильных пунктах.

Всего открыто 65 мобильных пунктов вакцинации. Привиться можно у 29 станций метро, также три пункта открыты около станций Московского центрального кольца, неподалеку от железнодорожной платформы и в двух флагманских центрах госуслуг «Мои документы». Кроме того, прививку можно сделать в 28 павильонах «Здоровая Москва». 

Мобильные пункты вакцинации работают до 1 ноября, а в поликлиниках привиться можно будет до 30 ноября. 

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #общество #здравоохранение #прививка

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