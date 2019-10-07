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8:57   7 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Глава Киргизии поздравил Путина с днем рождения и высоко оценил его политику

Глава Киргизии поздравил Путина с днем рождения и высоко оценил его политику

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков отправил российскому лидеру Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю его дня рождения, где подчеркнул, что отношения его страны с Россией в последнее время существенно укрепились и стали более тесными.

 

Он отметил, что это произошло благодаря личному вниманию и конструктивному подходу президента РФ к развитию двухстороннего сотрудничества. По словам Жээнбекова, отношения между Киргизией и Россией вышли на качественно новый уровень, и «многовековые узы дружбы и единая история» двух стран станут «основой для дальнейшего укрепления союзничества и стратегического партнерства».

Президент Киргизии высоко оценил «многогранную политику» Владимира Путина, которая «отличается высокой степенью дальновидности и масштабностью поставленных задач», преследует цель «всестороннего развития и процветания России», а также «пользуется заслуженным уважением и высоким доверием российского народа и всего мирового сообщества».

Также Жээнбеков пожелал российскому лидеру «крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности».

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Автор: Мария Милкевич
#россия #путин #киргизия #жээнбеков

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