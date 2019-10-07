Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Количество пострадавших в аварии с автобусом в Самаре возросло до 15

Количество пострадавших в аварии с автобусом в Самаре возросло до 15

 Дождь с мокрым снегом ожидаются в Москве

Дождь с мокрым снегом ожидаются в Москве
Глава Киргизии поздравил Путина с днем рождения и высоко оценил его политику

Глава Киргизии поздравил Путина с днем рождения и высоко оценил его политику

 Украинские радикалы заняли село в Донбассе перед отводом отрядов ВСУ

Украинские радикалы заняли село в Донбассе перед отводом отрядов ВСУ
Индия планирует приобрести у России истребители МиГ-29

Индия планирует приобрести у России истребители МиГ-29

 Пхеньян ждет от Вашингтона более серьезной подготовки к переговорам

Пхеньян ждет от Вашингтона более серьезной подготовки к переговорам

Количество пострадавших в аварии с автобусом в Самаре возросло до 15

Количество пострадавших в аварии с автобусом в Самаре возросло до 15

 Дождь с мокрым снегом ожидаются в Москве

Дождь с мокрым снегом ожидаются в Москве
Глава Киргизии поздравил Путина с днем рождения и высоко оценил его политику

Глава Киргизии поздравил Путина с днем рождения и высоко оценил его политику

 Украинские радикалы заняли село в Донбассе перед отводом отрядов ВСУ

Украинские радикалы заняли село в Донбассе перед отводом отрядов ВСУ
Индия планирует приобрести у России истребители МиГ-29

Индия планирует приобрести у России истребители МиГ-29

 Пхеньян ждет от Вашингтона более серьезной подготовки к переговорам

Пхеньян ждет от Вашингтона более серьезной подготовки к переговорам

8:02   7 Октября 2019
Россия

Четверо детей и взрослый погибли при пожаре в Подмосковье

Четверо детей и взрослый погибли при пожаре в Подмосковье

Пять человек стали жертвами пожара в подмосковном Волоколамске. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

Трагедия случилось в ночь на понедельник. Пожар произошел в трехэтажном многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена Волоколамского района.

Жертвами возгорания стали двое трехлетних детей, один пятилетний и один годовалый ребенок, а также тридцатилетняя женщина. Пострадали три человека. Всего в доме жили 17 человек, двенадцать из них были эвакуированы.

Уточняется, что 30-летняя женщина и ее трехлетний ребенок погибли, пытаясь спастись из горящего дома, задохнулись на лестнице.

Огнем было охвачено сорок квадратных метров. Тушением пожара занимались 12 человек и три единицы спецтехники. Огонь был потушен в 04:20.

По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание в электропроводке.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#пожар #подмосковье

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...