Четверо детей и взрослый погибли при пожаре в Подмосковье

Пять человек стали жертвами пожара в подмосковном Волоколамске. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

Трагедия случилось в ночь на понедельник. Пожар произошел в трехэтажном многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена Волоколамского района.

Жертвами возгорания стали двое трехлетних детей, один пятилетний и один годовалый ребенок, а также тридцатилетняя женщина. Пострадали три человека. Всего в доме жили 17 человек, двенадцать из них были эвакуированы.

Уточняется, что 30-летняя женщина и ее трехлетний ребенок погибли, пытаясь спастись из горящего дома, задохнулись на лестнице.

Огнем было охвачено сорок квадратных метров. Тушением пожара занимались 12 человек и три единицы спецтехники. Огонь был потушен в 04:20.

По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание в электропроводке.