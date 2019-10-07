Спутник «Глонасс-М» №702 вновь эксплуатируется после небольшого перерыва

Российский спутник связи «Глонасс-М» №702 (9-я точка) вновь используется по назначению после того, как в понедельник был временно выведен из системы, говорится на сайте информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения системы ГЛОНАСС.

«Используется по целевому назначению», — сообщается в строке состояния аппарата.

«Глонасс-М» №702 за последние две недели был дважды выведен из группировки. Предыдущий инцидент случился 24 сентября.

Спутник находится на орбите с 1 декабря 2014 года, в систему был введен 15 февраля 2016 года.

В настоящее время орбитальная группировка состоит из 27 спутников, 21 из них используется по целевому назначению, один проходит летные испытания, еще два находятся в резерве. Для обеспечения глобального покрытия должны работать 24 спутника.