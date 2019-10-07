Пхеньян ждет от Вашингтона более серьезной подготовки к переговорам

Северная Корея ожидает от США более серьезной подготовки к переговорам по ядерной проблеме и другим темам, касающимся нормализации двусторонних отношений. Об этом заявил представитель МИД КНДР Ким Мен Гиль.

Северокорейский министр представлял Пхеньян на состоявшихся недавно в Стокгольме консультациях с американскими дипломатами. Его заявления приводит южнокорейское агентство «Киодо».

Министр иностранных дел КНДР сообщил, что встреча сторон «закончилась разрывом». По его словам, могут произойти «большие неприятности», если США не будут готовиться к таким контактам тщательно.

Ким Мен Гиль подчеркнул, что Пекин представил свои предложения и теперь хочет выслушать Вашингтон.

В минувшее воскресенье МИД КНДР заявил, что Пхеньян не собирается вести переговоры с США до тех пор, пока Вашингтон не предпримет «реальные шаги по полному и необратимому отказу от враждебной политики».