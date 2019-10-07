Связанные с Трампом бизнесмены хотели поменять руководство украинского «Нафтогаза»

Группа связанных с президентом США Дональдом Трампом и его личным адвокатом Рудольфом Джулиани пыталась назначить новое руководство в украинской нефтегазовой компании «Нафтогаз». Об этом сообщает AP со ссылкой на источники.

По информации агентства, в марте бизнесмены Гарри Сарджиант III, Лев Парнас и Игорь Фурман обсуждали план по смещению с поста главы «Нафтогаза» Андрея Коболева и назначения вместо него Андрея Фаворова, который занимал в компании одну из руководящих должностей.

Отмечается, что Парнас и Фруман хотели, чтобы Фаворов стал их партнером и они могли совершать до ста танкерных перевозок сжиженного газа из США на Украину ежегодно.

По данным агентства, Сарджиант убеждал Фаворова, что часто общается с Трампом, и он полностью поддерживает эту сделку. При этом сам Фаворов позже говорил, что их беседа напоминала шантаж. Агентство отмечает, что план провалился после того, как на Украине избрали нового президента.

Попытки установить новое руководство «Нафтогаза» вскоре продолжил министр энергетики США Рик Перри, который намеревался включить в состав правления компании выходца из Техаса, который является одним из политических спонсоров.