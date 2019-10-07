Трамп обвинил Пелоси в госизмене и потребовал ее импичмента
Американский лидер Дональд Трамп обвинил в воскресенье в Twitter спикера Палаты представителей Конгресса США демократа Нэнси Пелоси в госизмене и призвал к ее «немедленному импичменту».
Глава государства считает, что Пелоси было известно о «лжи и массовых подтасовках» председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа. Трамп ранее подвергал его резкой критике и даже призывал арестовать из-за вероятного искажения с его стороны содержания телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Поэтому Трамп считает, что Пелоси «во всех отношениях виновна в особо тяжких преступлениях <…> и даже госизмене» так же, как и Шифф.
«Как я полагаю, это означает, что они вместе со всеми теми, кто злобно «вступал в сговор» с ними, всем должен быть немедленно объявлен импичмент!» — пподытожил Трамп.