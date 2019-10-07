Двух украинцев избили за речь на родном языке в Польше

Двух трудовых мигрантов из Украины жестоко избили на севере Польши за беседу на родном языке. Об этом сообщает издание Dziennik Baltycki.

Инцидент произошел в конце лета, однако о нем стало известно только сейчас.

Двое украинцев, которые работали официально, решили посетить один из ночных клубов города Владыславово. Очевидцы рассказали, что молодые люди вели себя спокойно и вежливо.

В какой-то момент они вышли на улицу, разговаривая между собой на украинском. Охранники, услышав речь на украинском языке, напали на мигрантов, применив слезоточивый газ.

В результате один из украинцев впал в кому на 18 дней. Врачи диагностировали у него травму мозга, паралич одной стороны тела и частичную потерю памяти. Молодой человек также не в состоянии говорить.

Один из нападавших был отправлен под стражу на три месяца, другой находится под наблюдением полиции. Родственники пострадавшего украинца организовали сбор средств на их лечение.