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5:52   7 Октября 2019
Весь мир

Новые случаи обнаружения игл во фруктах зафиксированы в Австралии

Новые случаи обнаружения игл во фруктах зафиксированы в Австралии

Австралийская полиция расследует новые случаи обнаружения швейных игл во фруктах после обращения жительницы Мельбурна. Об этом сообщает 7News со ссылкой на местную полицию.

Правоохранители второго по величине города Австралии призвали граждан быть внимательными при употреблении фруктов. Полиция просит связаться с ними тех, кто владеет какой-либоу информацией.

Службы полиции заявили, что злоумышленникам грозит до десяти лет тюрьмы.

Обратившаяся в полицию женщина Хлое Шоу на своей странице в Facebook опубликовала фото иглы в винограде, призвав австралицев быть осторожными. Ее пост вызвал широкий резонанс, им поделились почти четыре тысячи раз.

В сентябре минувшего года полиция Австралии начала расследование после серии обнаружения швейных игл в клубнике по меньшей мере сери производителей. Позже иглы нашли в грушах, в яблоке и банане. В сентябре полиция сообщила о новых случаях обнаружения игл в клубнике.

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Автор: Олег Королев
#австралия #фрукты

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