Работа метро в Гонконге будет ограничена из-за беспорядков

Работа гонконгского метрополитена будет ограничена в понедельник, а большая часть станций закрыта на ремонт после того, как их разгромили протестующие, информирует оператор железнодорожного транспорта — корпорация MTR.

Сообщается, что станции будут закрываться в 18:00 (13:00 по московскому времени), чтобы можно было уделить больше времени ремонтным работам. Движение по трем веткам полностью приостановлено, а по остальным поезда будут двигаться с увеличенными интервалами вплоть до восьми минут. Отмечается, что скоростные экспрессы в аэропорт курсируют в штатном режиме.

Метро Гонконга временно не работало с вечера пятницы после новой волны протестов из-за запрета властей на ношение масок митингующими под угрозой тюремного заключения сроком до года и штрафа в размере 25 тысяч гонконгских долларов (3,2 тысяч долларов США). Это решение спровоцировало новые погромы. В субботу метрополитен так и не открылся, а в воскресенье работала лишь половина станций.