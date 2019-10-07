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5:15   7 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Украинские радикалы заняли село в Донбассе перед отводом отрядов ВСУ

Украинские радикалы заняли село в Донбассе перед отводом отрядов ВСУ

Украинские ултраправые радикал заняли село Золотое в Донбассе, откуда в пятницу должны быть выведены украинские войска в соответствии с минскими соглашениями. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Андрей Билецкий.

По словам Билецкого, который по совместительству является командиром полка «Азов» (экстремистская организация, запрещена в РФ), заявил, что боевики заняли населенный пункт якобы по приглашению местных жителей, которые «бояться, что окажутся после отступления украинских войск в серой зоне».

Билецкий заявил, что если ни президент Украины, ни власти страны не будут «защищать каждый сантиметр украинской земли», то участники полка займутся этим. Он подчеркнул, что они не покинут «свой последний блокпост».

Второго октября на встрече в Минске участники контактной группы согласовали график разведения сил и средств в Золотом и Петровском. Ожидается, что процесс начнется седьмого октября.

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Автор: Олег Королев
#донбасс #украина #минские соглашения

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