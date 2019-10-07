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4:52   7 Октября 2019
Весь мир

Серийного поджигателя эвакуаторов задержали во Владивостоке

Серийного поджигателя эвакуаторов задержали во Владивостоке

Полицейские задержали во Владивостоке подозреваемого в нескольких поджогах эвакуаторов. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Об одном из эпизодов поджога в полицию сообщила местная жительница, которая стала свидетелем преступления.

По информации ведомства, на территории автомобильной базы на улице Слуцкого неизвестный облил два автомобиля горючей жидкость и поджог. После сообщения местной жительницы туда прибыли полицейские, которые по «горячим следам» задержали 32-летнего ранее судимого жителя Владивостока.

По словам мужчины, он пошел на это преступление из-за своей личной неприязни. Причиной этому стало увольнение без выплаты заработной платы из компании, в которой он работал эвакуаторщиком. Также он признался в еще одном поджоге. Всего ущерб от его деятельности составил около девяти миллионов рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога». Подозреваемому грозит пять лет лишения свободы. Мужчина заключен под стражу.

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Автор: Олег Королев
#владивосток #эвакуатор

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