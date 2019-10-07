Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Греф рассказал о возможном падении ставок по кредитам

Греф рассказал о возможном падении ставок по кредитам

 Путин предложил стремиться к тому, чтобы воздух в Москве был чище

Путин предложил стремиться к тому, чтобы воздух в Москве был чище
Украинские радикалы заняли село в Донбассе перед отводом отрядов ВСУ

Украинские радикалы заняли село в Донбассе перед отводом отрядов ВСУ

 Спикер Рады рассказал, как будут писать закон об особом статусе Донбасса

Спикер Рады рассказал, как будут писать закон об особом статусе Донбасса
Двух украинцев избили за речь на родном языке в Польше

Двух украинцев избили за речь на родном языке в Польше

 Работа метро в Гонконге будет ограничена из-за беспорядков

Работа метро в Гонконге будет ограничена из-за беспорядков
Греф рассказал о возможном падении ставок по кредитам

Греф рассказал о возможном падении ставок по кредитам

 Путин предложил стремиться к тому, чтобы воздух в Москве был чище

Путин предложил стремиться к тому, чтобы воздух в Москве был чище
Украинские радикалы заняли село в Донбассе перед отводом отрядов ВСУ

Украинские радикалы заняли село в Донбассе перед отводом отрядов ВСУ

 Спикер Рады рассказал, как будут писать закон об особом статусе Донбасса

Спикер Рады рассказал, как будут писать закон об особом статусе Донбасса
Двух украинцев избили за речь на родном языке в Польше

Двух украинцев избили за речь на родном языке в Польше

 Работа метро в Гонконге будет ограничена из-за беспорядков

Работа метро в Гонконге будет ограничена из-за беспорядков
5:23   7 Октября 2019
Весь мир

Правящая партия Хашима Тачи проиграла на парламентских выборах в Косово

Правящая партия Хашима Тачи проиграла на парламентских выборах в Косово

Находящаяся у власти в самопровозглашенной республике Косово последние десять лет Демократическая партия президента Хашима Тачи проиграла на выборах в местный парламент по итогам подсчета голосов на 96 % участков.

Внеочередные выборы состоялись в воскресенье, 6 октября, явка достигла 43,2 %.

Побеждает на выборах радикальное движение «Самоопределение», которому досталось 25,77 % голосов избирателей, примерно столько же получил оппозиционный умеренно-реформистский Демократический союз Косово с 25,05 %.

Демократическая партия Косово, заявившая после победы на выборах 2007 года о независимости республики, получает рекордно низкие 21,16 %. 

Лидеры этих трех партий заявили о своей «победе». «Самоопределение» и ДСК сообщили о готовности к переговорам с сербскими властями для достижения взаимного признания двух республик, не уточняя, готовы ли пойти на уступки.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#выборы #косово

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...