Находящаяся у власти в самопровозглашенной республике Косово последние десять лет Демократическая партия президента Хашима Тачи проиграла на выборах в местный парламент по итогам подсчета голосов на 96 % участков.

Внеочередные выборы состоялись в воскресенье, 6 октября, явка достигла 43,2 %.

Побеждает на выборах радикальное движение «Самоопределение», которому досталось 25,77 % голосов избирателей, примерно столько же получил оппозиционный умеренно-реформистский Демократический союз Косово с 25,05 %.

Демократическая партия Косово, заявившая после победы на выборах 2007 года о независимости республики, получает рекордно низкие 21,16 %.

Лидеры этих трех партий заявили о своей «победе». «Самоопределение» и ДСК сообщили о готовности к переговорам с сербскими властями для достижения взаимного признания двух республик, не уточняя, готовы ли пойти на уступки.