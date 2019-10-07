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 Посол РФ в США предложил советнику Белого дома по нацбезопасности встретиться

Посол РФ в США предложил советнику Белого дома по нацбезопасности встретиться
4:38   7 Октября 2019
Весь мир

Посол РФ в США предложил советнику Белого дома по нацбезопасности встретиться

Посол РФ в США предложил советнику Белого дома по нацбезопасности встретиться

Российский посол в США Анатолий Антонов рассчитывает на продуктивные рабочие отношения с новым главой Пентагона Марком Эспером и с новым советником Белого дома по национальной безопасности Робертом О'Брайеном. Об этом он сообщил в кулуарах форума «Диалог Форт-Росс».

Дипломат сообщил, что посольство РФ обратилось к О'Брайену с просьбой, чтобы советник принял Антонова.

Также просьба была направлена к Эксперу. Антонов отметил, что рассчитывает, по меньшей мере, нанести визит вежливости в Пентагон. Дипломат отметил, что с прежними руководителями Пентагона у него были деловые прагматичные отношения, поэтому он рассчитывает, что с новым руководством военного ведомства США они будут такими же «нормальными рабочими отношениями».

Дипломат заявил, что запросы о проведении встреч были направлены на минувшей неделе и ответы на них еще не были получены.

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Автор: Олег Королев
#пентагон #белый дом #антонов

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