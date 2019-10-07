Аргентина отложила вопрос приобретения российских МиГ-29 из-за грядущих выборов

Власти Аргентины решили отсрочить покупку российских истребителей МиГ-29, однако после президентских выборов в стране в конце октября переговоры могут продолжиться, рассказал РИА Новости замдиректора российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук.

Ранее стало известно, что Буэнос-Айрес направил запрос на покупку в России более 15 истребителей МиГ-29. Москва в ответ вручила аргентинцам коммерческое предложение.

«У них впереди выборы, поэтому сегодня говорить о продвижении преждевременно. Пока они заявляют о заинтересованности. Они затормозились и не могут двигаться дальше, потому что понимают, что сегодняшние договоренности могут быть не реализованы дальше. Ну, это вполне логично», — объяснил Пунчук.

Он уточнил, что осле выборов появится конкретика. Россия, в свою очередь, готова к продолжению диалога.