Процедура импичмента обеспечит Трампу победу на выборах, заявили в Белом доме

Начатая демократами в Палате представителей Конгресса США процедура импичмента обеспечит Дональду Трампу убедительную победу на президентских выборах. Об этом заявляет и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни.

По данным портала Axios, в беседах в другими сотрудниками Белого дома он заявлял о своей уверенности в том, что нынешний глава государства также сможет победить в 45 из 50 штатах благодаря процедуре импичмента. Источники отмечают, что Малвэни не шутил - чиновник считает, что процедура исключительно положительно повлияет на популярность Трампа.

И.о. главы аппарата Белого дом считает, что чем дольше будет тянуться процесс импичмента, тем для Трампа это лучше с политической точки зрения. При этом чиновник не уточнял, в каких штатах Трамп проиграет.

Портал со ссылкой на источник отмечает, что не все разделяют данную точку зрения, однако президент часто прислушивается к нему.