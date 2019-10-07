Спикер Рады рассказал, как будут писать закон об особом статусе Донбасса

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков сообщил в эфире телеканала «Украина», что новый закон об особом статусе Донбасса будет создаваться вместе с общественностью.

Ранее депутат фракции Рады «Слуга народа» и глава парламентского комитета по иностранным делам Богдан Яременко отметил, что проекты закона об особом статусе Донбасса в Киеве намерены согласовать с Москвой.

«Этот закон не будет писаться в офисе президента или в закрытом комитете Верховной рады, этот закон будет писаться вместе с обществом, потому что это вопрос, очень важный для всего государства», — подчеркнул Разумков.

Он добавил, что новый закон вступит в силу лишь тогда, когда выборы на неподконтрольных в настоящее время территориях пройдут согласно законодательству Украины и будут признаны ОБСЕ.

Ранее контактная группа по Украине согласовала «формулу Штайнмайера», которая гласит, что закон об особом порядке местного самоуправления в ряде районов Донецкой и Луганской областей временно заработает в день выборов и на постоянной основе — после публикации отчета ОБСЕ о результатах выборов. Многие украинцы по всей стране выразили несогласие с этим вариантом урегулирования конфликта и вышли на акции протеста.