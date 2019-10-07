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3:55   7 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Спикер Рады рассказал, как будут писать закон об особом статусе Донбасса

Спикер Рады рассказал, как будут писать закон об особом статусе Донбасса

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков сообщил в эфире телеканала «Украина», что новый закон об особом статусе Донбасса будет создаваться вместе с общественностью.

Ранее депутат фракции Рады «Слуга народа» и глава парламентского комитета по иностранным делам Богдан Яременко отметил, что проекты закона об особом статусе Донбасса в Киеве намерены согласовать с Москвой.

«Этот закон не будет писаться в офисе президента или в закрытом комитете Верховной рады, этот закон будет писаться вместе с обществом, потому что это вопрос, очень важный для всего государства», — подчеркнул Разумков.

Он добавил, что новый закон вступит в силу лишь тогда, когда выборы на неподконтрольных в настоящее время территориях пройдут согласно законодательству Украины и будут признаны ОБСЕ.

Ранее контактная группа по Украине согласовала «формулу Штайнмайера», которая гласит, что закон об особом порядке местного самоуправления в ряде районов Донецкой и Луганской областей временно заработает в день выборов и на постоянной основе — после публикации отчета ОБСЕ о результатах выборов. Многие украинцы по всей стране выразили несогласие с этим вариантом урегулирования конфликта и вышли на акции протеста.

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Автор: Мария Милкевич
#донбасс #украина #выборы

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