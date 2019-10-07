Антонов прокомментировал отставку ряда высокопоставленных американских чиновников

Уход ряда высокопоставленных сотрудников Белого дома, занимающихся связанными с Россией вопросами, не влияют на готовность Москвы работать с Вашингтоном. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Российский дипломат в кулуарах форума «Диалог Форт-Росс» заявил, что Москва внимательно смотрит за происходящим и тем, кто уходит. По его словам, Россия исходит из того, что будет должна и будет готова работать с любым составом сотрудников и Белого дома, и госдепартамента.

Таким образом посол ответил на вопрос о том, повлиял ли уход ряда сотрудников американской администрации на диалог между странами. Так, за последнее время свои посты покинули заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями Андреа Томпсон, советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон и спецпредставитель по Украине Курт Волкер.

Антонов подчеркнул, что будущее диалога по стратегической стабильности нельзя связывать с конкретными личностями. По его словам, слишком важны проблемы и вопросы, стоящие перед Вашингтоном и Москвой, чтобы думать о том, что уход одного или другого функционера повлияет на отношения стран.