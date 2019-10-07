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2:55   7 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Лукашенко рассказал о воспитании своих детей

Лукашенко рассказал о воспитании своих детей

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал журналистам о том, как воспитывал своего сына в детстве.

Во время посещения военного полигона он заявил, что наказывал своего сына ремнем. «Хороший ремень иногда тоже полезен для ребенка», - отметил он.

По словам Лукашенко, чаше всего «получал» Виктор, будучи старшим. Он отметил, что средний, Дмитрий, вел себя спокойнее, окгда видел этого. При этом он заявил, что младшего никогда не наказывал, поскольку тот этого не заслуживал.

Однако, президент Белоруссии признал, что не поддерживает наказания для детей. При этом он отметил, что в определенных ситуациях без этого не обойтись.

Лукашенко заявил, что будет выстраивать свою жизнь и воспитывать своих детей, исходя из славянских традиций и жизненного опыта, а не навязанных Западом установок. По его словам, в западных странах, с их нормами поведения в семье, «скоро не будет семей».

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Автор: Олег Королев
#белоруссия #лукашенко

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