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Американское издание сообщает, что Россия превосходит страны НАТО по числу танков

Американское издание сообщает, что Россия превосходит страны НАТО по числу танков

 Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Ирландии

Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Ирландии
3:15   7 Октября 2019
Весь мир

Американское издание сообщает, что Россия превосходит страны НАТО по числу танков

Американское издание сообщает, что Россия превосходит страны НАТО по числу танков

Россия имеет в своем арсенале больше танков, чем у всех государств — членов НАТО вместе взятых, сообщает американское издание We Are The Mighty со ссылкой на данные сайта Global Firepower.

Москва обладает примерно 22 тысячами танков при том, что у европейских стран, входящих в Североатлантический альянс, их чуть больше 11 тысяч. Если добавить США и Канаду, количество танков достигает 18 тысяч. Больше всего танков из стран — участниц НАТО имеет Турция (3,2 тысячи единиц).

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд признал, что в последние годы альянс утрачивает военное превосходство над Россией.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #нато #танки

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