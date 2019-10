Американское издание сообщает, что Россия превосходит страны НАТО по числу танков

Россия имеет в своем арсенале больше танков, чем у всех государств — членов НАТО вместе взятых, сообщает американское издание We Are The Mighty со ссылкой на данные сайта Global Firepower.

Москва обладает примерно 22 тысячами танков при том, что у европейских стран, входящих в Североатлантический альянс, их чуть больше 11 тысяч. Если добавить США и Канаду, количество танков достигает 18 тысяч. Больше всего танков из стран — участниц НАТО имеет Турция (3,2 тысячи единиц).

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд признал, что в последние годы альянс утрачивает военное превосходство над Россией.