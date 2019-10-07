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 Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Ирландии

Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Ирландии
2:42   7 Октября 2019
Весь мир

Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Ирландии

Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Ирландии

Двое человек погибли при крушении легкомоторного самолета в ирландском графстве Уэксфорд, сообщает телеканал RTE со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел на юго-востоке страны. По данным полицейских служб, ЧП случилось в в поле в сельской части региона.

Отмечается, что в воскресенье в 5:45 по местному времени (19:45 мск) легомоторный самолет взорвался при столкновении с землей. Также полиция предполагает, что воздушное судно могло разрушиться за мгновение до столкновения.

Спасательные службы работают на месте инцидента. Полиция проводит расследование.

В минувшую пятницу самолет Ан-12 с восемью пассажирами совершил аварийную посадку возле аэропорта «Львов» на Украине. В результате инцидента погибли пятеро человек. По факту инцидента украинская полиция завела уголовное дело. По предварительным данным, причиной стал груз, который задавил людей.

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Автор: Олег Королев
#самолет #ирландия

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