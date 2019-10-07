Антонов призвал Россию и США серьезно приняться за решение вопроса о ракетах

Москва и Вашингтон должны крайне серьезно подойти к решению вопроса о размещении ракет средней и меньшей дальности, сказал в воскресенье посол РФ в США Анатолий Антонов на форуме «Диалог Форт-Росс» в Сан-Франциско.

Он подчеркнул, что если США разместят такие ракеты слишком близко к российским границам, придется принимать ответные меры.

«Пришло время нам сесть за стол переговоров, прекратить разговаривать через СМИ, обвиняя друг друга, пришло время встретиться, может быть, в Женеве, в Вене, в Вашингтоне, в Москве, и очень серьезно разобраться с этими вопросами», — заявил Антонов.

Дипломат отметил, что Россия по-прежнему ждет от руководства США позитивного ответа по диалогу о стратегической стабильности, при этом Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений можно было бы продлить в существующем виде, «как он есть».