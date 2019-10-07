Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Греф рассказал о возможном падении ставок по кредитам

Греф рассказал о возможном падении ставок по кредитам

 Путин предложил стремиться к тому, чтобы воздух в Москве был чище

Путин предложил стремиться к тому, чтобы воздух в Москве был чище
Лукашенко рассказал о воспитании своих детей

Лукашенко рассказал о воспитании своих детей

 Гоночный автомобиль вылетел с трассы в толпу на Украине

Гоночный автомобиль вылетел с трассы в толпу на Украине
Американское издание сообщает, что Россия превосходит страны НАТО по числу танков

Американское издание сообщает, что Россия превосходит страны НАТО по числу танков

 Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Ирландии

Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Ирландии
Греф рассказал о возможном падении ставок по кредитам

Греф рассказал о возможном падении ставок по кредитам

 Путин предложил стремиться к тому, чтобы воздух в Москве был чище

Путин предложил стремиться к тому, чтобы воздух в Москве был чище
Лукашенко рассказал о воспитании своих детей

Лукашенко рассказал о воспитании своих детей

 Гоночный автомобиль вылетел с трассы в толпу на Украине

Гоночный автомобиль вылетел с трассы в толпу на Украине
Американское издание сообщает, что Россия превосходит страны НАТО по числу танков

Американское издание сообщает, что Россия превосходит страны НАТО по числу танков

 Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Ирландии

Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Ирландии
2:28   7 Октября 2019
Весь мир

Трамп обвинил информаторов по его беседе с Зеленским в поддержке демократов

Трамп обвинил информаторов по его беседе с Зеленским в поддержке демократов

Американский президент Дональд Трамп обвинил информаторов, пожаловавшихся на его беседу с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в предвзятости.

Накануне адвокат Марк Заид заявил, что второй информатор, который также является сотрудником разведки, выступил перед генеральным инспектором разведывательного сообщества США. По словам защитника, второнй сотрудник разведки знает о ситуации из первых рук.

На своей странице в Twitter Трамп написал, что у обоих информаторов один и тот же адвокат, являющийся сторонником Демократической партии США. Он отметил, что они все поддерживают экс-президента США Барака Обаму и «коррумпированную» Хиллари Клинтон.

Американский лидер отметил, что в данной ситуации очевидно продолжение так называемой «охоты на ведьм» - процессов, направленных на его дискредитацию.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#трамп #импичмент #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...