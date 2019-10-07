Трамп обвинил информаторов по его беседе с Зеленским в поддержке демократов

Американский президент Дональд Трамп обвинил информаторов, пожаловавшихся на его беседу с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в предвзятости.

Накануне адвокат Марк Заид заявил, что второй информатор, который также является сотрудником разведки, выступил перед генеральным инспектором разведывательного сообщества США. По словам защитника, второнй сотрудник разведки знает о ситуации из первых рук.

На своей странице в Twitter Трамп написал, что у обоих информаторов один и тот же адвокат, являющийся сторонником Демократической партии США. Он отметил, что они все поддерживают экс-президента США Барака Обаму и «коррумпированную» Хиллари Клинтон.

Американский лидер отметил, что в данной ситуации очевидно продолжение так называемой «охоты на ведьм» - процессов, направленных на его дискредитацию.