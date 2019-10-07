Информация второго осведомителя, рассказавшего генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о телефонном разговоре Дональда Трампа и Владимира Зеленского, не заставит усомниться в уверенности, что президент не сделал ничего предосудительного, гласит распространенное в воскресенье письменное заявление пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

Она напомнила, что, так или иначе, стенограмма разговора уже опубликована.

Напомним, в воскресенье телеканал ABC сообщил со ссылкой на юриста Марка Зейда о существовании еще одного анонимного сотрудника разведки США, который «располагает данными из первых рук касательно некоторых предположений, высказанных в жалобе первого осведомителя». Юрист уточнил, что разведчик уже выразил свое мнение в беседе с Аткинсоном, но пока не общался с представителями комитетов Палаты представителей Конгресса США, которые ведут расследование в рамках процедуры импичмента Трампа.