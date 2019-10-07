Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Греф рассказал о возможном падении ставок по кредитам

Греф рассказал о возможном падении ставок по кредитам

 Путин предложил стремиться к тому, чтобы воздух в Москве был чище

Путин предложил стремиться к тому, чтобы воздух в Москве был чище
Лукашенко рассказал о воспитании своих детей

Лукашенко рассказал о воспитании своих детей

 Гоночный автомобиль вылетел с трассы в толпу на Украине

Гоночный автомобиль вылетел с трассы в толпу на Украине
Американское издание сообщает, что Россия превосходит страны НАТО по числу танков

Американское издание сообщает, что Россия превосходит страны НАТО по числу танков

 Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Ирландии

Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Ирландии
Греф рассказал о возможном падении ставок по кредитам

Греф рассказал о возможном падении ставок по кредитам

 Путин предложил стремиться к тому, чтобы воздух в Москве был чище

Путин предложил стремиться к тому, чтобы воздух в Москве был чище
Лукашенко рассказал о воспитании своих детей

Лукашенко рассказал о воспитании своих детей

 Гоночный автомобиль вылетел с трассы в толпу на Украине

Гоночный автомобиль вылетел с трассы в толпу на Украине
Американское издание сообщает, что Россия превосходит страны НАТО по числу танков

Американское издание сообщает, что Россия превосходит страны НАТО по числу танков

 Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Ирландии

Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Ирландии
2:11   7 Октября 2019
Весь мир

Осведомители о разговоре лидеров США и Украины не навредят Трампу — Белый дом

Осведомители о разговоре лидеров США и Украины не навредят Трампу — Белый дом

Информация второго осведомителя, рассказавшего генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о телефонном разговоре Дональда Трампа и Владимира Зеленского, не заставит усомниться в уверенности, что президент не сделал ничего предосудительного, гласит распространенное в воскресенье письменное заявление пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

 

Она напомнила, что, так или иначе, стенограмма разговора уже опубликована.

Напомним, в воскресенье телеканал ABC сообщил со ссылкой на юриста Марка Зейда о существовании еще одного анонимного сотрудника разведки США, который «располагает данными из первых рук касательно некоторых предположений, высказанных в жалобе первого осведомителя». Юрист уточнил, что разведчик уже выразил свое мнение в беседе с Аткинсоном, но пока не общался с представителями комитетов Палаты представителей Конгресса США, которые ведут расследование в рамках процедуры импичмента Трампа.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#трамп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...