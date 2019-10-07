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1:57   7 Октября 2019
Весь мир

СНВ-3 надо продлевать в имеющемся виде, заявил Антонов

СНВ-3 надо продлевать в имеющемся виде, заявил Антонов

Договор СНВ-3 между США и Россией нужно продлевать в том виде, как он есть. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

На форуме «Диалог Форт-Росс» он заявил, что договор «очень просто» продлевать таким, какой он есть. По мнению дипломата, если у США, как и у России, есть собственные озабоченности по поводу других вопросов стратегической стабильности, пора за эти вопросы взяться.

Антонов отметил, что Россия все еще ожидает положительного ответа от американской стороны. По его словам, Москва глубоко обеспокоена ситуацией в сфере стратегической стабильности.

Также дипломат заявил, что сейчас между США и Россией действует один договор - СНВ-3, тогда как в феврале 2021 года ничего из этого не будет продолжать работу. Антонов подчеркнул, что такая ситуация возникнет впервые за пять десятков лет.

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Автор: Олег Королев
#снв-3 #антонов

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