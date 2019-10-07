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1:36   7 Октября 2019
Россия

Греф рассказал о возможном падении ставок по кредитам

Греф рассказал о возможном падении ставок по кредитам

Ставки Сбербанка по кредитам будут падать и дальше в случае снижения инфляции, заявил глава кредитной организации Герман Греф.

В кулуарах форума «Диалог Форт-Росс» он заявил, что если будет падать инфляции - то вслед за ней будут падать и ставки.

Также Греф отметил, что  отрицательные ставки в евро и долларах на депозиты компаний необходимо обязательно вводить. В Сбербанке обсуждается этот вопрос, подчеркнул он.

По его словам, благодаря этому Сбербанк станет привлекательным местом для зарабатывания на арбитраже ставок. Центробанк в данной ситуации идет на встречу, заявил Греф.

Ранее РИА «Новости» сообщали, что с 1 октября ряд крупных российских банков стали уменьшать ставки по ипотеке. Первым это сделал Сбербанк, понизив ставку до 7,3 процента. Вслед за ним ее уменьшили в Альфа-Банке (8,49 процента), «Дом.РФ» (8,5), Газпромбанк (8,7) и Райффайзенбанк (8,99).

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Автор: Олег Королев
#ипотека #сбербанк #герман греф

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