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1:42   7 Октября 2019
Весь мир

Джонсон планирует обратиться в Верховный суд по вопросу отсрочки Brexit

Джонсон планирует обратиться в Верховный суд по вопросу отсрочки Brexit

Британский премьер Борис Джонсон планирует обратиться в Верховный суд в попытке вывести страну из ЕС до 31 октября независимо от наличия или отсутствия сделки с Брюсселем, пишет в воскресенье газета Daily Telegraph.

 

Издание сообщает, ссылаясь на источники в правительстве, что глава кабмина готов пойти на эту меру, чтобы не пришлось писать письмо Брюсселю с просьбой об отсрочке Brexit на три месяца до 31 января 2020 года согласно принятому в сентябре под давлением оппозиции закону. Он предусматривает, что премьер-министр должен затребовать отсрочку, если к 19 октября не будет достигнуто соглашение об условиях Brexit. Сам Джонсон многократно говорил, что скорее будет «лежать мертвым в канаве», чем обратится за отсрочкой.

При этом нет никаких гарантий, что Верховный суд встанет на сторону Джонсона, особенно на фоне недавнего признания незаконным его намерения приостановить работу парламента на пять недель. Однако, как объяснил высокопоставленный источник газеты в правительстве, Джонсону важно, чтобы именно суд вынудил его направить письмо в Брюссель, ведь так он сможет снять с себя ответственность за произнесенные ранее слова.

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Автор: Мария Милкевич
#великобритания #джонсон #брексит

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