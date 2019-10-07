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1:12   7 Октября 2019
Россия

Путин предложил стремиться к тому, чтобы воздух в Москве был чище

Путин предложил стремиться к тому, чтобы воздух в Москве был чище

Президент России Владимир Путин во время отдыха в Сибири отметил, что нужно стремиться к тому, чтобы в российской столице воздух был таким же, как в сибирской тайге.

Путин накануне своего дня рождения отдыхал в Сибири в компании министра обороны Сергея Шойгу. На распространенных кадрах видно, как они пешком поднимаются в горы и наблюдают за осенней природой.

Путин предложил стремиться к тому, чтобы воздух в Москве был чище

Во время отдыха Шойгу выкопал куст брусники, свидетельствуют опубликованные видеокадры. Путин пошутил, что этот куст министр обороны посадит у себя на даче. На это Шойгу отметил, что для растения нужен другой климат: такие же воздух и вода, как и в Сибири.

Другой учатсник прогулки поинтересовался, можно ли в Москве сделать такой же воздух, как в тайге. Шойгу отметил, что этот вопрос не к нему, а к Путину. В свою очередь глава государства подчеркнул, что, во всяком случае, к этому нужно стремиться.

Путин предложил стремиться к тому, чтобы воздух в Москве был чище

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Автор: Олег Королев
#москва #путин #сибирь #шойгу #тайга

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