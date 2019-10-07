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1:05   7 Октября 2019
Весь мир

Власти Китая сузят повестку торговых переговоров с США

Власти Китая сузят повестку торговых переговоров с США

Власти КНР сообщили хотят сузить повестку торговых переговоров США, исключив вопросы реформирования промышленной политики Китая и правительственных субсидий. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники.

По информации агентства, в последние недели высокопоставленные китайские должностные лица заявляли в ходе встреч с представителями США, что круг обсуждаемых вопросов значительно сужается. Источник агентства сообщил, что вице-премьер КНР Лю Хэ сообщил чиновникам, что сделает американской стороне предложение, которое не включает реформирование промышленности, ни государственного субсидирования.

Таким образом, данное предложение снимает с повестки одно из главных требований администрации США.

Новый раунд торговых переговоров ожидается 10-11 октября в Вашингтоне. Китай представит вице-премьер Лю Хэ.

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Автор: Олег Королев
#сша #китай #торговые переговоры

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