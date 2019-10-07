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0:44   7 Октября 2019
Весь мир

Путин планирует провести свой день рождения в кругу семьи, сообщил Песков

Путин планирует провести свой день рождения в кругу семьи, сообщил Песков

Российский лидер Владимир Путин отметит свой день рождения в кругу родных и близких. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В понедельник Путину исполняется 67 лет. Накануне он побывал в сибирской тайге, где «наслаждался осенней природой». На вопрос о том, проведет ли Путин праздничный день на природе с близкими, Песков ответил утвердительно.

Президент России ранее неоднократно отмечал день рождения на работе. В некоторых случаях Путин берет выходной, чтобы побыть в компании семьи и друзей.

Российский лидер неоднократно встречал день рождения в компании коллег из других стран. Так, к Путину прилетал экс-лидер Италии Сильвио Берлускони. Он подарил Путину вышитое покрывало, на котором было изображено их рукопожатие на фоне римского Колизея и московского собора Василия Блаженного.

Также глава государства встретил один из своих дней рождения в компании китайского коллеги Си Цзиньпина.

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Автор: Олег Королев
#путин #день рождения #день рождения путина

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