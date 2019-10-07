Лавров и Помпео подтвердили намерение создать деловой совет РФ и США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава Госдепартамента США Майк Помпео на недавней встрече подтвердили положительное мнение относительно создания российско-американского делового консультативного совета, рассказал воскресенье посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на форуме «Диалог Форт-Росс».

О создании данного совета представителей бизнес-сообщества России и США лидеры двух стран Владимир Путин и Дональд Трамп договорились на саммите в Хельсинки.

«Министр Лавров и госсекретарь Помпео подтвердили свое положительное отношение к этой инициативе на недавней встрече», — уточнил Антонов.

Он отметил, что интерес американского бизнеса к экономике РФ растет вопреки санкциям, а положительная динамика в торговле между двумя странами сохраняется уже третий год и достигла 16,1 миллиарда долларов за первые семь месяцев 2019 года. Также со стороны США отмечается рост закупок идет.

«У США до сих пор самая большая доля прямых инвестиций в Россию», — добавил российский дипломат.

Антонов подчеркнул, что отношения между Россией и США будут развиваться при условии прекращения визовой войны, задержаний граждан РФ по запросу США в третьих странах, возврата российской дипломатической собственности и улучшения условия работы дипмиссий двух стран.