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0:26   7 Октября 2019
Весь мир

Россия предлагает США обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела

Россия предлагает США обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела

Москва предлагает Штатам гарантии невмешательства во внутренние дела, но пока безрезультатно, рассказал в воскресенье посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на форуме «Диалог Форт-Росс».

«Мы давно предлагаем обменяться письмами с гарантиями о невмешательстве в дела друг друга… Мы готовы дать такие заверения, но не получили положительной реакции», — заявил Антонов.

Напомним, в апреле был обнародован доклад ныне покинувшего пост спецпрокурора США Роберта Мюллера по делу о «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году и «сговоре» предвыборного штаба Дональда Трампа с властями РФ. Расследование длилось два года, но закончилось ничем.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #вмешательство

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