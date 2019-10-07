Россия предлагает США обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела

Москва предлагает Штатам гарантии невмешательства во внутренние дела, но пока безрезультатно, рассказал в воскресенье посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на форуме «Диалог Форт-Росс».

«Мы давно предлагаем обменяться письмами с гарантиями о невмешательстве в дела друг друга… Мы готовы дать такие заверения, но не получили положительной реакции», — заявил Антонов.

Напомним, в апреле был обнародован доклад ныне покинувшего пост спецпрокурора США Роберта Мюллера по делу о «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году и «сговоре» предвыборного штаба Дональда Трампа с властями РФ. Расследование длилось два года, но закончилось ничем.