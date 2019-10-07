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0:21   7 Октября 2019
Весь мир

Разведка США получила новые показания против Трампа, сообщают СМИ

Разведка США получила новые показания против Трампа, сообщают СМИ

Второй информатор выступил перед генеральным инспектором ЦРУ Майклом Аткинсоном по жалобе на американского лидера Дональда Трампа из-за его разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает адвокат Марк Заид в интервью ABC News.

По его словам, новыми свидетелем по жалобе является сотрудник разведки, который знает ситуацию «из первых рук». Ране газета New York Times сообщила, что он может выступить с показаниями в Конгрессе США.

Адвокат Эндрю Бакай в свою очередь написал на своей странице в Twitter, что его компания представляет «многочисленных инфоматоров» по делу против Трампа.

Телефонный разговор Зеленского и Трампа оказался в центре внимания после сообщений в СМИ о том, что сотрудник разведки пожаловался на его «тревожность». После администрацией США была обнародована расшифровка беседы. Стенограмма подтвердила, что Трамп просил Зеленского инициировать расследование обстоятельств увольнения украинского экс-генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал деятельность Burisma Group, в состав руководства которого входил Хантер Байден - сын бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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Автор: Олег Королев
#сша #трамп #импичмент

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