Разведка США получила новые показания против Трампа, сообщают СМИ

Второй информатор выступил перед генеральным инспектором ЦРУ Майклом Аткинсоном по жалобе на американского лидера Дональда Трампа из-за его разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает адвокат Марк Заид в интервью ABC News.

По его словам, новыми свидетелем по жалобе является сотрудник разведки, который знает ситуацию «из первых рук». Ране газета New York Times сообщила, что он может выступить с показаниями в Конгрессе США.

Адвокат Эндрю Бакай в свою очередь написал на своей странице в Twitter, что его компания представляет «многочисленных инфоматоров» по делу против Трампа.

Телефонный разговор Зеленского и Трампа оказался в центре внимания после сообщений в СМИ о том, что сотрудник разведки пожаловался на его «тревожность». После администрацией США была обнародована расшифровка беседы. Стенограмма подтвердила, что Трамп просил Зеленского инициировать расследование обстоятельств увольнения украинского экс-генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал деятельность Burisma Group, в состав руководства которого входил Хантер Байден - сын бывшего вице-президента США Джо Байдена.