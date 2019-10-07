Вучич сообщил о победе партии «Сербский список» на парламентских выборах в Косове

Партия «Сербский список», связанная с властями Сербии, уверенно обошла все политические силы косовских сербов на выборах в самопровозглашенном Косове, сообщил лидер страны Александр Вучич.

Напомним, в воскресенье состоялись внеочередные выборы в парламент Косова, свои двери открыли 2547 избирательных участков. С 19 сентября по 5 октября можно было проголосовать по почте из-за границы. В выборах участвовали четыре политических движения.

ЦИК Косова сообщил, что крупнейшая партия косовских сербов «Сербский список» по итогам обработки информации с 45,15 % участков набрала 4,97 % голосов, Автономная либеральная партия — 0,08 %, Партия косовских сербов — 0,04 %, коалиция «Слобода» — 0,05 %.

Вучич назвал эту победу одной из самых ценных для себя. По его словам, она заслужена в тяжелейших условиях, когда мировое сообщество сделало все возможное, чтобы разрушить так называемую монополию «Сербского списка» и «зловредное влияние Белграда».