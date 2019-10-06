Российский советник по безопасности в ЦАР рассказал о базе ЦРУ в столице страны Банги

Сотрудники ЦРУ явились в Центральноафриканскую Республику для «соблюдения политического баланса», рассказал в репортаже Александра Рогаткина в эфире «Вести недели» на телеканале Россия 1 советник по нацбезопасности президента ЦАР Валерий Захаров.

Резидентура ЦРУ расположена в столице ЦАР Банги в одноименном отеле на верхнем этаже. В основном, как рассказал Захаров, они ездят по городу на машинах и пеленгуют эфир.

В резиденции бывшего императора Бокассы размещены российские инструкторы и специалисты, которые посредничали в ходе мирных переговоров с повстанцами.

По словам Захарова, благодаря России население ЦАР обрело мир и спокойствие.

Когда в центральноафриканскую страну с мирной миссией прибыли россияне и развесили по городу плакаты, разъясняющие смысл своего присутствия, французские миротворцы решили сделать то же самое. После этого США также прислали своих агентов, чтобы, по их словам, соблюсти политический баланс. Захаров рассказал, что сотрудники ЦРУ нанесли визит россиянам и предложили «не обращать на них внимания». Так, по словам Захарова, получилось, что Россия подтолкнула мировое сообщество к оказанию помощи ЦАР.