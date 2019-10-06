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22:37   6 Октября 2019
Весь мир

Очередной самолет с российским оружием прибыл в ЦАР

Очередной самолет с российским оружием прибыл в ЦАР

Российский борт с оружием прибыл в Центральноафриканскую Республику. Репортаж об этом вышел в воскресенье вечером в программе «Вести недели» на телеканале Россия 1.

Сообщается, что поставки стрелкового оружия в ЦАР идут с разрешения Совбеза ООН. Для этого с африканской страны частично сняли санкции, установленные по причине гражданской войны.

«Сейчас мы получили 14 самолетов. Это вторая партия поставки оборудования», — заявила министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра.

Она поблагодарила Россию за поддержку, подчеркнув, что без «помощи друзей» стране не встать на ноги в период кризиса.

Все арсеналы в стране были разграблены после переворота 2013 года, и властям пришлось восстанавливать все практически с нуля, рассказал первый секретарь посольства РФ в ЦАР Виктор Токмаков. По его словам, в этом процессе Россия сыграла важнейшую роль.

Министр внутренних дел и общественной безопасности ЦАР Анри Ванзе Лингуассара назвал вклад России главным в восстановлении мира. В настоящее время, по его словам, существенно снизилось количество грабежей и убийств.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #оружие #цар

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