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21:58   6 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Гоночный автомобиль вылетел с трассы в толпу на Украине

Гоночный автомобиль вылетел с трассы в толпу на Украине

Гоночный автомобиль влетел в зрительскую толпу во время заезда в украинском городе Черкассы, пишет издание «Про все».

Очевидцы опубликовали видеозапись произошедшего. Ролик демонстрирует, как автомобиль занесло на трассе, и он резко свернул на обочину. Видно, как в результате столкновения один человек на несколько метров подлетел в воздух. Это был 31-летний мужчина, его отправили в больницу с тяжелыми травмами.

Сообщается, что трасса была плохо подготовлена к заезду, из=за чего у участников начались проблемы еще до старта. Одну машину развернуло на скользком асфальте, другая лишилась колеса. Городской совет, организовавший состязания, не проконсультировался с полицией о правилах безопасности.

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Автор: Мария Милкевич
#авария #украина

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