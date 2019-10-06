Гоночный автомобиль вылетел с трассы в толпу на Украине

Гоночный автомобиль влетел в зрительскую толпу во время заезда в украинском городе Черкассы, пишет издание «Про все».

Очевидцы опубликовали видеозапись произошедшего. Ролик демонстрирует, как автомобиль занесло на трассе, и он резко свернул на обочину. Видно, как в результате столкновения один человек на несколько метров подлетел в воздух. Это был 31-летний мужчина, его отправили в больницу с тяжелыми травмами.

Сообщается, что трасса была плохо подготовлена к заезду, из=за чего у участников начались проблемы еще до старта. Одну машину развернуло на скользком асфальте, другая лишилась колеса. Городской совет, организовавший состязания, не проконсультировался с полицией о правилах безопасности.