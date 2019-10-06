Власти Ирака вновь отключили интернет

МВД Ирака в воскресенье вечером сообщило, что в стране будет на время отключен интернет, а в центре Багдада закрыта «зеленая» зона, передает иракское информационное агентство INA.

В министерстве не рассказали о причинах введения данных мер.

Ранее сообщалось, что в понедельник в Багдад с официальным визитом прибудет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Жители столицы и других городов Ирака в воскресенье впервые с 1 октября смогли выйти на улицы, потому что временно прекратились протестные акции, в Багдаде открылись школы, вузы и госучреждения, вновь появилась возможность пользоваться интернетом.

Призывы выйти на улицу появились и распространились в соцсетях. Люди требуют усиления борьбы с коррупцией, снижения безработицы, улучшения работы коммунальных служб. Во время демонстраций происходят беспорядки и столкновения протестующих с силовиками, которые применяют оружие. Уже погибли 113 человека и более 4 тысяч пострадали. ООН пристала остановить насилие в отношении мирных граждан в Ираке и провести открытое расследование обстоятельств их гибели.