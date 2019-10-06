Расторгуев рассказал, как пытался отдать Путину сто долларов в обмен на подарок

Российский музыкант Николай Расторгуев рассказал, как пытался отдать президенту РФ Владимиру Путину сто долларов в обмен на подарок. По словам лидера группы «Любэ», это произошло после гала-концерта в Кремле более десяти лет назад, передает НТВ.

Как рассказал Николай Расторгуев, после выступления его пригласили в зал к президенту, где Путин вручил музыканту в подарок кортик. Расторгуев хотел отблагодарить его монетой по старой народной традиции, но в карманах мелочи не оказалось, зато нашлась стодолларовая купюра. Музыкант говорит, что в шутку протянул валюту президенту, тот отреагировал нормально, но все же от денег отказался.

Ранее президент Владимир Путин не раз заявлял, что «Любэ» является одной из его любимых музыкальных групп страны.

В понедельник, 7 октября, российскому лидеру исполняется 67 лет. Свой день рождения он отметит на природе в кругу близких и родных. Накануне Путин побывал в тайге Сибири, где насладился осенней природой.