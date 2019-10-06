Швеция надеется на продолжение переговоров КНДР и США. Об этом заявила глава МИД страны Анн Линде, передают местные СМИ.

По ее словам, Соединенные Штаты и Северная Корея смогли прояснить свои позиции и это может стать основой для продолжения диалога. Линде также отметила, что во многих пунктах позиции США и КНДР сильно не совпадают, но и нельзя было надеяться, что все вопросы решит единственная встреча.

Глава МИД Швеции также сообщила, что Стокгольм вновь приглашает американскую и северокорейскую делегации на переговоры через две недели, так как только этот путь может способствовать мирному разрешению вопроса ядерного разоружения КНДР.

Ранее министерство иностранных дел Северной Кореи выпустило сообщение, что считает переговоры с США в Стокгольме провальными. Также ведомство заявило, что больше не примет участие в подобных встречах, так как Вашингтон не меняет свою политику в отношении Пхеньяна. В Госдепе США напротив сообщили, что переговоры прошли хорошо.