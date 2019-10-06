Трамп подозревает Байдена и его сына в вымогательстве

Американский президент Дональд Трамп сообщил в Twitter, что бывший вице-президент США Джозеф Байден вместе со своим сыном Хантером могли заниматься вымогательством и сейчас «откупаются от обвинений».

Глава США напомнил, что Байден отрицал контакты с украинской энергетической компанией Burisma. Тем не менее, одним из руководителей компании был сын Байдена — Хантер Байден. «И тут появляется фотография, на которой он [Байден] играет в гольф с боссом компании и [своим сыном] Хантером», — написал Трамп в соцсети.

Трамп отметил, что в любом случае готов соперничать с демократом Байденом, претендующим на президентское кресло после выборов в 2020 году.

«Я просто не думаю, что это произойдет. Сонный Джо не доберется и до старта. С учетом всех тех денег, которые он и его семья, вероятно, «вымогали», Джо должен прекратить [участвовать в предвыборной гонке]. Я бы не хотел, чтобы он вел дела с Китаем и с вами [гражданами США - ред.]!» — заключил Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что американский госсекретарь Майк Помпео не подчинился конгрессу США и не предоставил документы по Украине в рамках процедуры импичмента Трампа, начавшейся после обвинения нынешнего президента США в попытке дискредитации политического противника на предстоящих президентских выборах 2020 года с помощью иностранного государства.