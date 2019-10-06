Более ста человек погибли в ходе массовых протестов в Ираке

Спикер МВД Ирака сообщил о 104 погибших во время массовых акций протеста в стране, еще более 6 тысяч человек получили ранения. Об этом пишет информационное агентство INA со ссылкой на заявление чиновника.

Восемь из 104 погибших — сотрудники правоохранительных органов, остальные — демонстранты. «Неизвестными снайперами», по утверждению МВД Ирака, было застрелено два полицейских и два участника акций протеста.

Ранее иракское агентство ВАИД сообщало, что массовые протесты в иракских городах, начавшиеся 1 октября, временно прекратились. В столице восстановлен отключенный ранее властями Интернет, а также открылись школы, университеты и государственные учреждения. Тем не менее, прекращать протесты демонстранты не собираются и скапливаются в районах, примыкающих к центральной зоне Багдада.

Напомним, 6 октября премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди согласился на перестановки в кабинете министров страны после прошедших антиправительственных протестов. Согласно новым изменениям предусматривается создание нового судебного органа — Верховного суда, обладающего широкими полномочиями и сосредоточенного на коррупционной проблеме. Также правительство пообещало начать реализацию национальных программ по борьбе с безработицей и бедностью.