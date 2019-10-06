«Билайн» подтвердил утечку части базы данных абонентов домашнего интернета 2017 года

Компания «Билайн» подтвердила утечку части базы данных абонентов домашнего интернета двухгодичной давности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Изначально информация появилась в одном из Telegram-каналов. Сообщалось, что в сеть слили базу данных о восьми миллионах абонентов оператора «Билайн». В компании пояснили, что часть информации действительно содержит данные клиентов фиксированного интернета, но большинство информации уже устарело с 2017 года. В компании подтвердили утечку данных о двух с половиной миллионах абонентов, а не восьми.

В «Билайне» также заподозрили, что информацию об утечке кто-то «заказал». В пресс-службе отметили, что сейчас в компании принимаются меры, чтобы не допустить таких инцидентов повторно. Кроме того, оператор сотрудничает с компетентными органами, чтобы установить виновников.

Напомним, на этой неделе в СМИ также появилась информация об утечке данных о кредитных картах клиентов Сбербанка. Накануне один из сотрудников банка дал признательные показания.