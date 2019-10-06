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20:21   6 Октября 2019
Россия

«Билайн» подтвердил утечку части базы данных абонентов домашнего интернета 2017 года

«Билайн» подтвердил утечку части базы данных абонентов домашнего интернета 2017 года

Компания «Билайн» подтвердила утечку части базы данных абонентов домашнего интернета двухгодичной давности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Изначально информация появилась в одном из Telegram-каналов. Сообщалось, что в сеть слили базу данных о восьми миллионах абонентов оператора «Билайн». В компании пояснили, что часть информации действительно содержит данные клиентов фиксированного интернета, но большинство информации уже устарело с 2017 года. В компании подтвердили утечку данных о двух с половиной миллионах абонентов, а не восьми.

В «Билайне» также заподозрили, что информацию об утечке кто-то «заказал». В пресс-службе отметили, что сейчас в компании принимаются меры, чтобы не допустить таких инцидентов повторно. Кроме того, оператор сотрудничает с компетентными органами, чтобы установить виновников.

Напомним, на этой неделе в СМИ также появилась информация об утечке данных о кредитных картах клиентов Сбербанка. Накануне один из сотрудников банка дал признательные показания.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #билайн #утечка данных

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